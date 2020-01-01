شاهد.. أحدث ظهور لغادة عبد الرازق مع زوجها

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:30 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
نادين نجدي
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت غادة عبد الرازق في هذه الصور برفقة زوجها، وكانوا يقفوا على رمل الشاطئ، وعلقت على الصورة بوضع قلوب حمراء.

يذكر أن مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وكشفت غادة، في بيان صحفي أنها تستعد لتحضيرات مسلسلها الجديد ورحبت قائله: 'سعيدة بالتجربة الجديدة وعلى شاشة محترمة ومنصة كبيرة سأخوض على شاشتها المنافسه في رمضان المقبل.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "سلطانه المعز".

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