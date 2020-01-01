الخشت: جامعة القاهرة انتجت ثلث بحوث مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:53 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة من أكبر الجامعات على مستوى العالم، لافتَا إلى أن الجماعة قامت بتشكيل 5 فرق بحثية على مستوى الجامعة لرفع تصنيف الجامعة عالميًا.

وتابع "الحشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن جامعة القاهرة أنتجت ثلث أنتاج مصر من البحوث العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك فريق بحثي متميز استطاع أن يكتشف نوع فيروس كورونا المكتشف في مصر 

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن كورونا له 3 أنوع في العالم، واكتشاف شفرة الفيروس يسهل الوصول إلى الأدوية واللقاحات.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

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