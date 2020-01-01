مؤلف "سيف الله" ينفي اعتذار ياسر جلال عن المسلسل

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إنتشر في الآونه الآخيرة أخبار عن إعتذار النجم ياسر جلال، عن بطولة مسلسل “سيف الله”، الذي يحكي سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، والمقرر عرضه رمضان القادم



و نشر المؤلف إسلام حافظ مؤلف هذا العمل الضخم ، "بوست" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد فيه أن "ياسر” هو بطل العمل، دون أن ينفي أو يؤكد اعتذار ه بشكل مباشر.





وكتب " حافظ" عبر صفحته قائلاً :" إحنا كأسرة عمل نحب نوضح أن تحضيرات مسلسل سيف الله مستمرة، إحنا بنعمل مشروع ضخم وصعب جدا ومفيش دقيقة ينفع تروح من غير تعب وعرق ومجهود غير عادي، النوع ده من المشاريع بيكون شاق للغايه أثناء تحضيرة و يستمر هذا الشقاء حتى آخر مشهد هيتصور.



وتابع" إسلام" فطبيعي ووارد جدا أثناء الرحلة الشاقة دي أي عنصر من عناصر العمل يتكعبل (أو بمعنى أوضح يحس أنه مش قادر ياخد نفسه من كتر الضغوط اللي عليه)”.



وأنهي حديثة :"وهنا لازم تلاقي إيد كبيرة صادقة وحاسة بيك ومقدرة مجهودك وتعبك طول الفترة اللي فاتت، تساعدك تقف على حيلك تاني عشان يكمل المشوار، مسلسل سيف الله بطولة ياسر جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز.





يذكر مسلسل" سيف الله" يحكي سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة ياسر جلال، سوسن بدر، بسنت شوقي، أحمد عزمي، نشوى مصطفى، وآخرين، من المقرر عرضه رمضان القادم ، إنتاج سينرجي.







