محمد مجاهد: مدارس "التكنولوجيا التطبيقية" طفرة في التعليم الفني (فيديو)



وأضاف مجاهد في اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " "DMC" أن هذه المدارس تمتلك برتوكول تعاون وشراكات بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين في القطاع العام والخاص، لافتًا إلى أنها تمتلك مناهج محدثة تلبي الاحتياجات الفعلية للمستثمر في بيئة العمل والشهادة ستكون معتمدة دولية.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى أن هذه المدارس تساعد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، فضلًا عن تدريبه في البيئة الصناعة الخاصة بالمصنع في مقابل الحصول على مكافأة صغيرة نظير ما يقوم به، موضحًا أن هناك 12 مدرسة تكنولوجية على أن يتم التوسع جغرافيًا في إنشاء هذه المدارس في حال توفر المستثمر المستعد لمشاركة الوزارة.







وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددًا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل طفرة في التعليم الفني، مشيرًا إلى أنها نموذج جديد من المدارس المتطورة التي تظهر لأولياء الأمور وطلبة الإعدادية أن هناك تعليم فني متطور مختلف عن الصورة الذهنية الراسخة للتعليم الفني فيما سبق.