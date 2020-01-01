أصالة لصديقها بسام: شكراً لمحبتك لتفاصيلي وإظهارها بأجمل شكل

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:13 م
أصالة
أصالة
نادين نجدي

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وكانت في الصورة برفقة صديق لها، وعلقت أصالة على الصورة قائلة:"فيه أشخاص بياخدوا الضوّ منّ مهنتهم .. وقلال بيضيفوا للمهنه إحترافيّه وإحترام وتقدير.. بسّام فتّوح شخص خاصّ طموح لأبعد الحدود ..صديق منّ أرّقى مايكون .. وفي لطيف المعشر مُحبّ وشاطر برتبة دكتور".


وأستكملت حديثها قائلة:" شكراً ياصديقي القديم الجديد على كلّ الوقّت الرائع الّلي عطيتني ياه .. وشكراً على محبتك لتفاصيلي وإظهارها بأجمل شكل" .


حققت أغنية "جيتني مكسور"، للفنانة السورية أصالة نصري، نجاحاً كبيراً، حيقت تخطت 11 مليونا و484 ألف مشاهدة، حتى الآن فور طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".


واحتلت أغنية جيتني مكسور المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بقناة يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها. 


يذكر أن أغنية "جيتني مكسور"،  خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج. 


وتواصل أصالة، التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك"، الذي ضم أغاني باللهجة المصرية. 


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