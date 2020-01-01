نادر حمدي عن عمرو دياب "إنسان رمز الاجتهاد والإحترام"

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:12 م
نادر حمدي
نادر حمدي
فايقة محمد عادل

يحرص المطرب نادر حمدي التفاعل من حين لآخر مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث شارك منذ قليل صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بالصورة برفقة عمرو دياب وعلق علي الصورة قائلاً : انسان رمز الاجتهاد و الاخلاص في العمل بيشتغل كأنه ما نجحش قبل كده.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين قائلاً "أحسن اتنين في الكوكب " ، وتابع آخر : في عمل جديد ولا أيه ، وفي السياق أضاف آخر ربنا يحفظكم.

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