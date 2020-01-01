خضوع آيشواريا للحجز المنزلي عقب إعلان إصابتها بكورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت نجمة بوليوود أيشواريا راي باتشان، خضوعها للحجر الصحي بالمنزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولم تنقل للمستشفى كما نقل أيهيشيك وأميتاب باتشان.

وقال النجم أيهيشين نجل أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،معبرا عن خضوع ابنته وزوجته للحجر المنزل "آيشواريا اختبرت كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية، ولكنهما سيخضعان لحجر صحى في المنزل، أما باقى الأسرة وبما فيهم والدتى نتيجة تحليلها سلبى، شكرا لكم جميعا على أمنياتكم وصلواتكم لنا".




وكان النجم العالمى أبهيشيك باتشان أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب خلال تغريدة له قائلا: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجل أميتاب باتشان فيروس كورون الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أميتاب باتشان يخذل زوجة ابنه ايشواريا راي والسبب

فيديو يثير شائعات طلاق ثنائي بوليوود إيشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

ضيفة ببرنامج أميتاب باتشان تتغزل بـ"عيون" زوجة أبنه ايشواريا راي

أميتاب باتشان يدعم حفيدته بهذه الطريقة

أبهيشيك يهنئ والده أميتاب باتشان على جائزة دادا ساهب فالك: نحن فخورون بك

عاجل.. إصابة النجم الهندي أميتاب باتشان بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام