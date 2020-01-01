خضوع آيشواريا للحجز المنزلي عقب إعلان إصابتها بكورونا

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أعلنت نجمة بوليوود أيشواريا راي باتشان، خضوعها للحجر الصحي بالمنزل عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولم تنقل للمستشفى كما نقل أيهيشيك وأميتاب باتشان.



وقال النجم أيهيشين نجل أميتاب باتشان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،معبرا عن خضوع ابنته وزوجته للحجر المنزل "آيشواريا اختبرت كوفيد 19 وظهرت النتيجة إيجابية، ولكنهما سيخضعان لحجر صحى في المنزل، أما باقى الأسرة وبما فيهم والدتى نتيجة تحليلها سلبى، شكرا لكم جميعا على أمنياتكم وصلواتكم لنا".









وكان النجم العالمى أبهيشيك باتشان أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب خلال تغريدة له قائلا: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك".

