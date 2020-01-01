أسعار الدولار تواصل التراجع بنهاية أول تعاملات الأسبوع

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
تواصل أسعار الدولار التراجع أمام الجنيه بنهاية التعاملات اليوم الأحد،  في البنوك العاملة بالسوق المصرية ليفقد سعر صرف الدولار ما بين 2 و 3 قروش جديدة.

وبحسب البنوك انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنكي (الأهلي المصري / بنك مصر) ، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.

وقال متعاملون إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تزايد التدفقات بالنقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية، ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

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