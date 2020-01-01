مرشح واحد في ثاني أيام التقدم لانتخابات الشيوخ ببني سويف

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:42 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية اليوم الأحد طلب ترشح "وائل سيد قرني" في ثاني أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.

وكان اليوم الأول شهد تقدم 7 مرشحين على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، بالإضافة إلى 4 مرشحين مستقلين، هم: احمد سرور وابوالخير الجمسي ومحمد عبدالظاهر ووائل وسية، وبذلك يرتفع عدد المرشحين حتى نهاية اليوم الثاني إلى 8 مرشحين.

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.

وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 18 ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ يوم

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ يوم

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يجوز للضباط وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية الشيوخ؟

صلاح فوزي: دعوة المواطنين لانتخابات مجلس الشيوخ إنفاذًا لصحيح مواد الدستور (فيديو)

سداد 10 آلاف جنيه.. شروط وضوابط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

إقبال محدود في الساعات الأولى للترشح للشيوخ في محكمة الإسكندرية

محكمة قنا تستقبل طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

عاجل.. الزمالك مهدد بالحرمان من ضم صفقات جديدة

07:28 م

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

05:41 م

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام