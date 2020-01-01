أحمد الفيشاوي برفقة محمود حميدة وأسماء أبو اليزيد من كواليس "30 مارس"

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:51 م
الفيشاوي
الفيشاوي
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهورة بصورة جديدة لع عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الفيشاوي بالصورة برفقة محمود حميدة وأسماء أبو اليزيد من كواليس فيلم 30 مارس ، وعلق علي الصورة قائلاً : كواليس 30 مارس.

الفيلم إخراج أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح   ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

يشار أن الفيشاوي انتهي مؤخرا من تصوير فيلم "الحارث" ويجسد أحمد الفيشاوى خلال الأحداث شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

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