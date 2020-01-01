ياسمين رئيس تتعاقد على فيلم جديد.. تغرف على التفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:47 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ولاء عبد الناصر



انتهت الفنانة "ياسمين رئيس" مؤخراً من تصوير فيلمها " الحارث"، مع " محمود الليثي" أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، عمرو عبد الجليل".


وتعاقدت ياسمين رئيس على فيلم جديد مع المنتج "أحمد السبكي" يسمى "تحت تهديد السلاح"، حيث نشرت ياسمين صورة لها مع المنتج ونجله "كريم السبكي" عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم قريباً ياسمين رئيس".


يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية، هو فيلم لص بغداد وهو فيلم كوميدي أكشن من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، ومن بطولة ياسمين رئيس، محمد إمام، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.

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