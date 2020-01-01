الزمالك يعلن خوض وديتين بمعسكر برج العرب

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

أكد أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنه تم الاستقرار علي الاكتفاء بوديتين فقط خلال معسكر الزمالك الحالي في برج العرب  بناء علي رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

 

 أضاف زاهر أنه تم الاتفاق علي ودية سموحة الأحد المقبل، وجار الاتفاق علي ودية أخري يوم ٢٣ يوليو الحالي وتم الاتفاق علي أن تكون مع نهاية المعسكر.

 

واختتم زاهر تصريحاته بأنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المعسكر واتباع تعليمات التباعد.. حيث يقيم كل لاعب في غرفة بمفرده بالإضافة إلي توفير كل طلبات الجهاز الفني من مطهرات في أرض الملعب أو أي أمور خاصة بالحفاظ علي اللاعبين سواء من توفير أجهزة للياقة في أماكن مفتوحة لتنفيذ كل التعليمات الاحترازية.

 

 كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب  استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

أخبار تهمك

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند"

منذ 38 دقيقة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

صدمة في برشلونة بسبب جريزمان

منذ ساعة و 11 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 7 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

06:19 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام