محمد صلاح "نمبر وان".. ماذا قدم الفراعنة الثلاثة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ (أرقام)

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:49 م
صلاح وتريزيجيه والمحمدي
صلاح وتريزيجيه والمحمدي
علاء خليف
شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تألق الثلاثي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبا أستون فيلا، وقدموا عروضًا قوية وسجلوا أهدافًا حاسمة ساهمت في قيادة أنديتهم لحصد الانتصارات بالبريميرليج.

آخر مشاهد تألق اللاعبين المصريين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كانت اليوم الأحد، بعد تسجيل "تريزيجيه" هدفين لفريقه وقاده لفوز ثمين على حساب فريق كريستال بالاس 2-0 في مباراة الجولة 35 من البطولة، ليبقي على آمال فريقه في البقاء بالبريميرليج وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده لـ30 نقطة بالمركز الـ18 في جدول ترتيب البطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه الثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد المحمدي بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي:

- محمد صلاح:

خاض محمد صلاح موسمه الثالث بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، وخاض 31 مباراة بالبطولة هذا الموسم، بإجمالي 2700 دقيقة لعب، سجل 19 هدفًا يحتل بها المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف جيمي فاردي (22 هدفا)، وأوباميانج (20 هدفًا)، بينما صنع نجم الفراعنة 9 أهداف أخري لزملائه.

وتوج "صلاح" مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة التاسعة عشر في تاريخ الريدز، وبعد غياب 30 عامًا، حيث كان آخر لقب للفريق بالبطولة يرجع لموسم 1989 – 1990.

- أحمد المحمدي:

يعد المحمدي صاحب مسيرة طويلة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يعتبر هذا الموسم السابع له بالبريميرليج، وسبق وخاض 3 مواسم مع سندرلاند، و3 أخري مع هال سيتي.

خاض "المحمدي" 16 مباراة مع أستون فيلا بالموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 911 دقيقة، سجل هدف وصنع آخر، ويحتل فريقه المركز الثامن عشر في ترتيب البطولة برصيد 30 نقطة واصبح قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

- محمود تريزيجيه:

تألق النجم المصري محمود تريزيجيه في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي مع فريق أستون فيلا، حيث شارك في 31 مباراة بالبريميرليج، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1707 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على انذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة، ويواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولي الإنجليزي مع فريقه.

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