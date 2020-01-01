رئيس جامعة الفيوم يقرر صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:49 م
أحمد جابر شديد
أحمد جابر شديد
ريهام على
قرر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، صرف مكافأة مالية قدرها 500 جنيه للسادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين بالجامعة، وذلك نظرا لما قاموا به من مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية داخل الحرم الجامعي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد على البلاد، مما كان له الأثر في نجاح العملية التعليمية، والتجهيز لامتحانات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20192020.

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حيث تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني ؛ حيث شملت الجولة: كليات التربية، وطب الأسنان، والآثار، والسياحة والفنادق والتربية النوعية، بالإضافة إلى مبنى المدرجات المركزية، وذلك بحضور عدد من عمداء كليات الجامعة، والسادة مستشاري رئيس الجامعة، والسيد أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، على حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد على البلاد، كما أكد سيادته على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية، من حيث وضع أجهزة تعقيم إلكترونية بمداخل جميع الكليات والمباني التي تعقد بها إمتحانات الفرق النهائية، واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، وأيضا وجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود أساتذة المواد التي يجري فيها اختبار الطلاب لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم.

كما تابع سيادته جاهزية المدن الجامعية لتذليل كافة العقبات لجميع الطلاب المقيمين.

وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد، أن العدد الفعلي للطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات في اليوم الثاني الأحد الموافق 12 يوليو 2020 هو 3090 طالب وطالبة حضر منهم 2970 وتغيب 120.

وأشار الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة، إلى أن نسبة التزام الطلاب بحضور الاختبارات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

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