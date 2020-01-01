الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - أستون فيلا 2 × 0 كريستال بالاس الأحد 12/يوليه/2020 - 06:47 م الفجر الرياضي Advertisements أخبار تهمك الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته منذ ساعتين و 52 دقيقة طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو) منذ حوالي 5 ساعات بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب منذ حوالي 16 ساعة أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند" منذ 40 دقيقة تعرف على عرض الأهلي الأخير لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد منذ أقل من نصف ساعة برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني منذ أقل من ساعة خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد منذ حوالي 7 ساعات قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا منذ حوالي 8 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ حوالي 23 ساعة عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر منذ ساعتين و 40 دقيقة عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور منذ حوالي 4 ساعات صدمة في برشلونة بسبب جريزمان منذ ساعة و 13 دقيقة هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 7 ساعات بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور منذ أقل من ساعتين السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له منذ حوالي 17 ساعة