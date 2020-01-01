مران الزمالك.. عواد يشارك في تدريبات الحراس وكارتيرون يجتمع باللاعبين

شارك محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي في مران حراس المرمي الجماعي اليوم بشكل طبيعي تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

جاء ذلك بعدما أنهى عواد البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي علي الاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم بمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية وذلك للحديث عن برنامج استعدادات الفريق للفترة المقبلة.

وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز في مرحلة الإعداد لعودة النشاط .. خاصة أنها تعد أهم مرحلة قبل الانخراط في المباريات الودية والرسمية.

و كان الزمالك قد بدأ معسكره الخميس الماضي في برج العرب استعدادا لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.