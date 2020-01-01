هل يصرف مانشستر يونايتد النظر عن نجم بروسيا دورتموند ؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:42 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
ريهام عبد المحسن
ذكر تقرير صحفي إنجليزي أن مانشستر يونايتد لا زال يرغب في التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند جادون سانشو رغم مطالب النادي الألماني الكبيرة.


وطرحت صحيفة ميرورالبريطانية تساؤلًأ عن ما إذا كان مانشستر يونايتد بحاجة للتعاقد جادون سانشو بالفعل ودفع مبلغ كبير من أجل الحصول على خدماته.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النجم الشاب ماسون جرينوود يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة مع المان يونايتد بالإضافة إلى التطور الملحوظ لجرينوود الذي يلعب في نفس مركز سانشو.


وأكدت الصحيفة البريطانية أنه ربما يتراجع مانشستر يونايتد بالفعل عن التعاقد مع سانشو خاصة مع وجود أسماء كثيرة في خط الهجوم مثل أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد ودانييل جيمس وجرينوود.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من الممكن التعاقد مع جاك جريليتش قائد أستون فيلا الإنجليزي الذي سيكون سعره أقل من سانشو بكل الأحوال.

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