الارتفاع يخيم على البورصات الخليجية بنهاية أول جلسات الأسبوع

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
خيم الارتفاع على البورصات الخليجية بنهاية التعاملات أول أيام الأسبوع اليوم الأحد،  مع تحول اهتمام المستثمرين لنتائج الشركات بداية من الأسبوع الحالي، في حين ساهم سهم داماك العقارية في صعود بورصة دبي.


أغلقت بورصة دبي على مكاسب 0.2 بالمئة، حيث قفز سهم داماك 11.6 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ 25 مارس آذار.

كانت شركة ميبل انفست قالت الخميس الماضي إنها تدرس لحساب مؤسس داماك ورئيس مجلس إدارتها حسين سجواني ومجموعته، إمكانية شراء حيازات مساهمي الأقلية وإلغاء إدراج الشركة.

ولم تعلن الشركة، التي تدرس عدة استثمارات في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، عن أي عرض أو اتفاق إلى الآن.

وحد من مكاسب المؤشر تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.1 بالمئة.

كانت ستاندرد آند بورز خفضت يوم الجمعة تصنيف الشركة إلى ‭‭‭‭‭BB+‬‬‬‬‬‬ عالي مخاطر من ‭‭‭‭‭BBB-‬‬‬‬‬.

وقالت إنها تتوقع انخفاض أرباح إعمار بين 30 و40 بالمئة في 2020 والإيرادات الإجمالية بين 15 و20 بالمئة وتعافيا جزئيا فقط في العام المقبل.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة، حيث زاد سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة وعملاق النفط أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

ويوم الجمعة قالت أرامكو إنها سترفع سعر البنزين محليا في يوليو تموز، بحسب تلفزيون الدولة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، مدعوما بمكاسب سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، والذي زاد 0.7 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة بفضل زيادة 3.1 بالمئة لسهم قطر لنقل الغاز.

وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة.

وعقب انتهاء الجلسة، قال البنك إن أرباحه للربع الثاني من العام تراجعت بعد أن جنب مخصصات خسائر قروض أعلى كثيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

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