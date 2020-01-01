العراق تسجل 2312 حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء"نينا"، أنه تم رصد 2312 حالة حالة أصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات 77 ألفا و506 حالات، تسجيل 1645 حالة شفاء من فيروس.

 

وذكرت الصحة العراقية، أنه تم فحص 11 ألفا و154 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا الشأن؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة للكشف عن الفيروس التاجي منذ بداية ظهور المرض بالعراق، إلى 682 ألفا و632 نموذجا.

 

وتابعت أن  عدد الوفيات بلغ 95 حالة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء بلغت 44 ألفا و724 حالة، ومجموع الإصابات 77 ألفا و506 حالات.  

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,931  مليون إصابة، بينهم أكثر من 569 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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