كورونا يخترق العمائم السوداء.. كهنة وأساقفة على فراش الفيروس

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع؛ حيث اتخذت الحكومة من اجراءات وقائية احترازية وصحية مشددة، وبالرغم من قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغلق جميع أبواب الكنائس طوال الـ 3 شهور الماضية وتعليق كافة الصلوات والأنشطة الكنيسة بها، كما دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهي وأماكن التجمعات، ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات؛ إلا أن فيروس كورونا لم يترك إصحاب العمائم السوداء من الأساقفة والكهنة والشمامسة، وتستعرض بوابة الفجر الإصابات التي اخترقت رجال الإكليروس ما بين متعافي ومن وفاته المنية.





تعافي كهنة واساقفة من كورونا:

أعلنت إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، خروج الأنبا ويصا مطران البلينا، من إحدى مستشفيات العزل، بعد تعافيه تمامًا وسلبية نتائج التحاليل الطبية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأكد مصدر كنسي، في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن الأنبا ويصا الآن في مقره بالقاهرة، ليقضي فترة نقاهة، ثم يعود إلى إيبارشية البلينا جنوب محافظة سوهاج، ليمارس خدمته بشكل طبيعي.

كان مصدر كنسي مُطلع، قال: إن الأنبا ويصا، خضع لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة، بعدما تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلو من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

إصابة كاهن في ايبارشية البلينا: قال مصدر كنسي مُطلع: إن القس لعازر رزق ذكي، كاهن كنيسة القديس الأنبا مقار، مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية التابعة لإيبارشية البلينا للأقباط الأرثوذكس – جنوب محافظة سوهاج - أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن القس لعازر يخضع لبروتوكول علاج هو وزوجته، تحت إشراف طبي بأحد المستشفيات في القاهرة، مضيفًا أن حالته الصحية مستقرة.

إصابة 3 كهنة جدد في شبرا الخيمة: وأعلن الانبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عن إصابة 3 كهنة جدد إثنين منهم يتلقون العلاج في المنزل وأخر تم حجزة في مستشفي الحجر الصحي.

وأكد " مرقس" في تصريحات صحفية له، بأن الثلاث كهنة المصابين قد ظهرت نتيجتهم المعملية بإجابيه إصابتهم بالفيروس وحالتهم مستقرة، وتم مسولهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.

وشدد مطران شبرا الخيمة على ضرورة اتباع الإجراءات الصحة والوقائية والتباعد وارتداء الكمامة، والوعي بخطورة الامر، مطالبًا من الجميع أن يرفع قلوبهم الي لله لكي يرفع هذا الوباء.

أول إصابة لكهنة وشمامسة في الكنيسة القبطية بالمهجر: إصيب كاهن في أحد الكنائس القبطية في ولاية نيوجرسي الأمريكية بفيروس كورونا بعد أن نشر صورته على جروب للكنيسة طالبًا من جميع المسيحيين الصلاة له، بينما اصيب كاهن اخر واثنين من الشمامسة بالمرض تابعين لكنيستين بإيبارشية نيويورك ونيوجيرسي التي يتولى خدمتها الانبا ديفيد.