بالأسماء 19 مرشحًا محتملًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية

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وحصلت الفجر على أسماء ال 19 مرشحا وهم: بلال عبد المجيد عبد المجيد أوراق ترشحه وحصل على رمز الشمعة وحصل طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد، المرشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ فردي على رمز السلم.



وحصل محمد عبدالمعطي عضو مجلس النواب الاسبق عن السنبلاوين رمز الكتاب، وعبده أبو عايشة عضو مجلس النواب السابق عن دائرة ميت غمر رمز السنبلة

وحصل اللواء جمال عبد الظاهر عضو مجلس النواب الأسبق عن طلخا على رمز المسدس، المهندس رضا الشافعي نقيب مهندسي الدقهلية رمز الأباجوره، ثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية رمز القلم.



ودفع حزب المؤتمر أمانة محافظة الدقهلية بابن شقيقة نائب البرلمان الهامي عجينة في صدارة مرشحيه حيث تقدم احمد الاتربي مدير التأمينات بالدقهلية بأوراق ترشحه فردي عن حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ وحصل علي رمز السيف

كما تقدم عبد الحميد الامام، واحمد الاتربي، ومحمد اسماعيل، وابو المعاطي الباز، وحامد محفوظ، محمود صالح، وابو المعاطي الدكروري، وعوض ابراهيم، ومحمود السيد، وكمال صلاح، واسامة موافي، واحمد عبد الصمد.

وكان المستشار إبراهيم السيد حراز، رئيس محكمة المنصورة ورئيس اللجنة القضائية لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، اعلن عن ان عدد المتقدمين للترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بلغ ١٨ مرشحا محتملا لخوض الإنتخابات.



وفتحت اللجنة أبوابها في التاسعة صباحا، بحضور رئيس اللجنة وعضوية أحمد السعيد عبد المنعم عمر، مختار جبر، عادل عبد العال زين العابدين، محمود إسماعيل علي، ومن المقرر غلق أبوابها في الخامسة مساء، وتستمر لمدة أسبوع وفقا لقرارات العليا للانتخابات.



وانتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط مجمع محاكم المنصورة، تزامنا مع توافد المرشحين لمجلس الشيوخ 2020 بمحافظة الدقهلية، لتقديم أوراق ترشحهم.



وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ وقانون تنظيم العملية الانتخابية له تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية الأخيرة.



وأضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الوفد على استعدد لخوض الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والشيوخ في أي لحظة، وسينافس جميع الدوائر.



وأشار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية لمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية حادة، وتسير نحو ترسيخ ديموقراطية حقيقية، لافتًا إلى أن قانون مجلسي النواب والشيوخ يحقق ما نص عليه الدستور بوجود تعددية سياسية حقيقية.



وشدد على أن معارضة الوفد وطنية وحقيقية، والحزب لا يتصيد أخطاء الحكومة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تبدأ يوم 9 أو 10 نوفمبر 2020، قبل 60 يومًا من موعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس.



هذا، وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.











