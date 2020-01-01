رئيس جامعة الفيوم: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع المشاركين في الامتحانات

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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان اختبارات الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني؛ حيث شملت الجولة كليات التربية، وطب الأسنان، والآثار، والسياحة والفنادق والتربية النوعية، بالإضافة إلى مبنى المدرجات المركزية، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة والسيد أمين عام الجامعة.



أكد الدكتور أحمد جابر شديد، على حرص الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الوقاية، من حيث وضع أجهزة تعقيم إلكترونية بمداخل جميع الكليات والمباني التي تعقد بها الامتحانات، واستعمال كواشف الحرارة الإلكترونية لفحص درجة حرارة الطلاب، وأيضا وجود الملصقات الإرشادية لتنظيم دخول اللجان، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود أساتذة المواد التي يجري فيها اختبار الطلاب لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم.



كما تابع سيادته جاهزية المدن الجامعية لتذليل كافة العقبات لجميع الطلاب المقيمين.



وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد، أن العدد الفعلي للطلاب المتقدمين لدخول الاختبارات في اليوم الثاني الأحد الموافق 12 يوليو 2020 هو 3090 طالب وطالبة حضر منهم 2970 وتغيب 120.



وأشار الدكتور خالد عطا الله، إلى أن نسبة التزام الطلاب بحضور الاختبارات مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.





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أعــلن الدكتور أحمـــد جــابر شــديد، رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قد حصلت على مشروع بحثي بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF ) بعنوان: نظم إدارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار من أجل الزراعة المستدامة في مصر.



هذا وقد أوضح سيادته، أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بما يزيد عن 14% من الناتج القومي، ويعمل به حوالي 31% من القوى العاملة، كما يشكل الافتقار إلى الدعم الفعال للمزارعين لتبني الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب الوقاية عاملا أساسيا يعوق الإنتاجية والأمن الغذائي كما يحتاج المزارعون إلى المشورة الدائمة عن أمراض المحاصيل وأنماطها المختلفة ومن هنا كان حرص الباحثين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم على البحث عن آليات تكنولوجية حديثة تساعد المزارعين في المجتمعات الريفية الشاسعة في الحصول على المعلومة والمشورة الصحيحة في المجال الزراعي.



ومن جانبه أوضح د محمد خفاجي أستاذ مساعد علوم الحاسب وتحليل البيانات الكبيرة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم والباحث الرئيس للمشروع، هو المساهمة في حل مشكلة الدعم والمشورة للمزارعين في المجتمعات الريفية من خلال اقتراح نظام جديد لإدارة الشكاوى إستنادا إلى تحليل البيانات الزراعية واستفسارات المزارعين ونشرها إضافة إلى تقديم المشورة المناسبة للمزارعين بناء على استفساراتهم، كل ذلك بشكل الكتروني بسيط الاستخدام.

