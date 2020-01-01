داليا مصطفى تهنئ زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:34 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
مي مرسي
هنأت الفنانة داليا مصطفى، زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده من خلال مشاركتها فيديو له، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "مصطفى" قائله: "كل سنة انت طيب وبخير..وعقبال 100 سنة بحبك"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "كل سنة وانت طيب يا نجمنا"،"ماشاء الله كل سنة وانتو مع بعض دايما"،"بحبكم جدا جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مشاركتها في مسلسل "حواديث الشانزليزية" مع إياد نصار وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داليا مصطفى الفجر أخبار الفجرالفني

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 17 ساعة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد الفيديو المثير للجدل "مستند"

منذ 35 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 4 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صدمة في برشلونة بسبب جريزمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

مي سليم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ميس

منة فضالي تهنئ إيهاب فهمي بعيد ميلاده

هاجر الشرنوبي لإياد نصار:"هحب برج العقرب علشانك"

هاجر الشرنوبي لـ إياد نصار: "هحب برج العقرب علشانك"

شاهد.. داليا مصطفى تتذكر أيام الطفولة (صور)

شاهد.. كيف عبر نجوم الفن عن حبهم الشديد ليحيي الفخراني في عيد ميلاده الـ 75 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

برشلونة يتلقي ضربة قاضية قبل نهاية الدوري الإسباني

06:19 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام