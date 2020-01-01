داليا مصطفى تهنئ زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده

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هنأت الفنانة داليا مصطفى، زوجها شريف سلامة بعيد ميلاده من خلال مشاركتها فيديو له، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "مصطفى" قائله: "كل سنة انت طيب وبخير..وعقبال 100 سنة بحبك"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "كل سنة وانت طيب يا نجمنا"،"ماشاء الله كل سنة وانتو مع بعض دايما"،"بحبكم جدا جدا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مشاركتها في مسلسل "حواديث الشانزليزية" مع إياد نصار وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.