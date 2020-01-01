فلوريدا الأمريكية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأحد، ارتفاع قياسي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حيث تم رصد نحو 15300 حالة جديدة.

أفادت هيئة شؤون الصحة للولاية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15299 حالة لتصل إلى مستوى 269811.

وتعتبر فلوريدا حاليا من أكبر بؤر التفشي في العالم، حيث يتفوق عدد الإصابات اليومية في الولاية على نفس المؤشر في أي دولة أوروبية خلال ذروة الجائحة.

كما تجاوزت فلوريدا من حيث الرقم القياسي للإصابات اليومية الارتفاع الأكبر الذي سجلته نيويورك يوم 10 أبريل بـ12847 حالة، حينما كانت هذه الولاية أكبر بؤرة للجائحة في البلاد.

من جهة أخرى، ذكرت هيئة الصحة المحلية أنها رصدت خلال اليوم الماضي 95 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ليزداد هذا العدد بشكل عام في الولاية إلى مستوى  4242.

وفي إطار إجراءات مكافحة الفيروس أمر الحاكم الجمهوري للولاية، رون ديسانتيس، بإغلاق البارات، لكنه لم يستجب للدعوات إلى إصدار مرسوم يلزم الناس بارتداء الكمامات في الأماكن العامة. 

وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط خلافات متزايدة بين الأمريكيين حول قضية رفع الإجراءات الاحترازية خاصة إعادة فتح المدارس ومسألة الإلزام بارتداء الكمامات.

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