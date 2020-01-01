بعد الفيديو المثير للجدل.. كهربا يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وجه محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي، رسالة نارية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أنه لا يقبل أي إهانة في حق أسرته.

 

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نسبته إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زاعمة أنه بصوته ويحمل تجاوزات في حق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، واللاعب محمود كهربا.

 

وكان رئيس الزمالك قد أكد في بيان رسمي، أمس السبت، أن المقطع مُفبرك وأنه غير مسؤول عن محتواه، وتم تنفيذه ضده لأغراض انتقامية لإشعال فتنة بينه وبين الجماهير الحمراء.

 

وقال كهربا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "هل هناك أغلى من أمي ليهتز لها قلبي وكياني؟، إن كان بي خير فهو منك وبسببك يا أمي".

 

وتابع: "تعلمت منكِ ومن قلبك الطاهر أنني أترفع عن أي إساءة توجه لي، لكن اليوم الإساءة كانت لكِ يا أمي، وأعدك وهذا وعد دين علي أن حقك سيأتي وإن طال الزمن".

 

وأكمل: "نلعب كرة القدم ونتنافس داخل الملعب وليس للخوض في الأعراض وإهانة من تعبوا في تربيتنا ونحن في بلد كل يوم تتغير للأحسن ولا يرضى الشرفاء منهم هذه التصرفات، وفي انتظار موقف حاسم يرجع الحقوق لأصحابها".

 

كما نشر كهربا صورة تجمعه بالخطيب عبر حسابه على "فيس بوك"، عندما كان طفلا وأخرى بعدما أصبح لاعبا أثناء فترة احترافه باتحاد جدة واكتفى بوضع وجه "الأسد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورة كهربا رياضة الأهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بوجود بابل والمثلوثي وبكري.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم المقبل

منذ نصف ساعة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة نارية من أحمد مرتضى منصور لـ"كهربا"

مرتضي منصور يكشف موقف كهربا مع النادي .. ويحذره : " هبطلك كورة "

كهربا يقدم دليل إدانة رئيس الزمالك بالفيديو والصور

حقيقة تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة السوبر

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى كهربا ويفجر مفاجأة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

04:33 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام