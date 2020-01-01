"البرنامج السعودي لإعمار اليمن" يبدأ نشاطاً للإصحاح البيئي في مأرب

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يوم الثلاثاء الماضي، نشاطاً ضمن اهتمامه بالإصحاح البيئي في محافظة مأرب باليمن، يشمل عمليات الرش والتعقيم بهدف رفع مستوى الصحة العامة وخفض معدل انتشار الأمراض، بحضور المدير العام لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة محمد عطية، والمدير العام لمكتب البيئة المهندس محمد العبادي.

وكان البرنامج السعودي، قد استحدث في وقت سابق، مشروعات للإصحاح البيئي مؤخرًا للمساهمة في دعم السلطة المحلية في أداء خدماتها المتعلقة بأعمال النظافة في المحافظات اليمنية ورفع كفاءتها في هذا الصدد، وبوصف محافظة مأرب من المحافظات المتضررة من تبعات السيول المدارية التي تخفض من مستوى الصحة العامة.

وقام البرنامج بتنفيذ عددً من نشاطاته ولمدة 20 يومًا تمثل في الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا وتعقيم الأسواق للحد من انتشار جائحة كورونا، في 14 مديرية في محافظة مأرب.

ويعتزم البرنامج مواصلة تنفيذ أعماله البيئية بعد أن أطلق أول حملات الإصحاح البيئي في محافظة عدن تحت مسمى "عدن أجمل"، وهدفت إلى دعم صندوق النظافة في عدن، وأحدثت فارقًا إيجابيًا من خلال رفع كفاءة عمل صندوق النظافة بنسبة 78%.

مما يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تنفيذ مشروعاته، التي تسهم في تحسين المعيشة في الجمهورية اليمنية من خلال دعم القطاعات الحيوية بعد دراسة احتياج كلٍ من قطاع الصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والتعليم، والمياه، والمباني الحكومية.

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مأرب اليمن المملكة السعودية السعودي البرنامج السعودي

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