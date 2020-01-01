ترتيب الدوري الايطالي بعد تعادل يوفنتوس وأتالانتا 2/2 (البيانكونيري مُتصدر)

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:26 م
يوفنتوس وأتالانتا
يوفنتوس وأتالانتا
ترتيب الدوري الايطالي | يواصل فريق يوفنتوس تربعه على عرش جدول ترتيب الدوري الايطالي بالرغم من تعادله أمام أتالانتا بهدفين لمثلها مساء أمس السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الكالتشيو.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 76 فى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادله إيجابيًا بنتيجة 2/2، مع صاحب المركز الثالث أتالانتا برصيد 67 نقطة، وبقى لاتسيو فى المركز الثاني برصيدة 68 نقطة، بعد خسارته الثالثة على التوالى أمام ضيفه فريق ساسولو بنتيجة 2/1.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 65 نقطة، قبل مواجهته أمام ضيفه فريق تورينو، مساء غدًا الاثنين، وحل روما في المركز الخام، برصيد 54 نقطة بعد فوزه العريض على بريشيا بنتيجة 0/3.

واقتنص البيانكونيري  تعادلًا ثمينًا من ضيفه فريق أتالانتا بنتيجة 2/2، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الايطالي "الكالتشيو"، التي عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول من اللقاء، متفوقًا بهدف سجله المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا هدف أتالانتا، في الدقيقة 16 بداية المباراة من تسديدة قوية فشل حارس يوفنتوس تشيزني في التصدي لها، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأرجنتيني أليخاندرو جوميز.

ومع بداية الشوط الثاني، وخاصةً في الدقيقة 55، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل لليوفي، من ركلة جزاء.

وعاد أتالانتا للتقدم من جديد عن طريق روسلان مالينوفيسكي، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 80، من تصويبة قوية، سكنت على يسار الحارس تشيزني.

وأنقذ رونالدو، فريق السيدة العجوز من الخسارة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء أيضًا.

ترتيب الدوري الايطالي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس واتالانتا يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الايطالي ترتيب الدوري الايطالي الدوري الايطالي اتالانتا

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

بوجود بابل والمثلوثي وبكري.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم المقبل

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 15 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أتالانتا يسحق أودينيزي بسباعية.. ويهدد صدارة يوفنتوس

ملخص مباراة أتالانتا ضد أودينيزي بنتيجة 7-1 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد بارما: رونالدو يقود هجوم البيانكونيري في الكالتشيو

يوفنتوس ضد بارما: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ليتشي

تعرف على أرقام كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

04:33 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام