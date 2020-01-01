ترتيب الدوري الايطالي بعد تعادل يوفنتوس وأتالانتا 2/2 (البيانكونيري مُتصدر)

ترتيب الدوري الايطالي | يواصل فريق يوفنتوس تربعه على عرش جدول ترتيب الدوري الايطالي بالرغم من تعادله أمام أتالانتا بهدفين لمثلها مساء أمس السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الكالتشيو.





ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 76 فى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادله إيجابيًا بنتيجة 2/2، مع صاحب المركز الثالث أتالانتا برصيد 67 نقطة، وبقى لاتسيو فى المركز الثاني برصيدة 68 نقطة، بعد خسارته الثالثة على التوالى أمام ضيفه فريق ساسولو بنتيجة 2/1.





ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع برصيد 65 نقطة، قبل مواجهته أمام ضيفه فريق تورينو، مساء غدًا الاثنين، وحل روما في المركز الخام، برصيد 54 نقطة بعد فوزه العريض على بريشيا بنتيجة 0/3.





واقتنص البيانكونيري تعادلًا ثمينًا من ضيفه فريق أتالانتا بنتيجة 2/2، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الايطالي "الكالتشيو"، التي عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأنهى أتالانتا الشوط الأول من اللقاء، متفوقًا بهدف سجله المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا هدف أتالانتا، في الدقيقة 16 بداية المباراة من تسديدة قوية فشل حارس يوفنتوس تشيزني في التصدي لها، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الأرجنتيني أليخاندرو جوميز.





ومع بداية الشوط الثاني، وخاصةً في الدقيقة 55، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل لليوفي، من ركلة جزاء.





وعاد أتالانتا للتقدم من جديد عن طريق روسلان مالينوفيسكي، بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 80، من تصويبة قوية، سكنت على يسار الحارس تشيزني.





وأنقذ رونالدو، فريق السيدة العجوز من الخسارة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء أيضًا.





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