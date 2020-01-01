هنا شيحة تستمتع بالأجواء الصيفية والجمهور "إيه الحلاوة ديه"

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نشرت الفنانة هنا شيحة، صور أثناءي استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك بالتزامن مع فترة الصيف التي يقوم فيها الفنانين بالذهاب إلى أماكن البحار، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "شيحة" بدون ميك أب ونظارة شمس أمام أحد حمامات السباحة، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "قمر ماشاء الله"،"إيه الحلاوة ديه"،"بحبك".



يذكر أن آخرأعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان محمد لطفي، ووليد فواز وهو من إخراج محمد حماقي.