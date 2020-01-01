حبس 4 أشخاص بسبب "شجرة جوافة" في كفر الشيخ .. تعرف علي التفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:33 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو الشامي
قررت نيابة بيلا في كفر الشيخ، حبس 4 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لمشاجرتهم بالأسلحة النارية، وذلك بسبب إتلاف شجرة " جوافة".

كان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب مشاجرة، بين "أحمد ع. م. ر"، 61 سنة، فلاح، ونجليه "خالد"، 39 سنة، فلاح، و"يوسف" من جهة، و"علاء إ. ا. ا"، 40 سنة، سكرتير بمحكمة بيلا، وشقيقه "محمد"، سكرتير جلسات بهيئة قضايا الدولة، من جهة أخرى.

وأظهرت التحقيقات، أن المتشاجرين تربطهم صلة قرابة، وتوجد خلافات مالية سابقة بينهم، ويوم الواقعة تسبب المتهم الصادر بحقه قرار الضبط والإحضار في إتلاف شجرة جوافة في خاصة بالطرف الثاني، ووفق ذلك اشتكى الطرف الأول سكرتير جلسات بمحكمة بيلا، للمتهم الثاني من الطرف الأول، فنشبت بينهما مشادة كلامية حادة، تطورت إلى حد التشابك.

وتم تحرير المحضر رقم 1926 لسنة 2020 جنح قسم شرطة بيلا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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