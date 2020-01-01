تغيب 320 طالبا عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن علي عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن تغيب 320 طالبا وطالبة عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا أمام 155 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال إن الامتحانات مرت بهدوء ودون أي معوقات على مستوى ال 155 لجنة الذين استقبلوا 46546 طالبا وطالبة.

وأشار "عبدالرؤف" إلى وجود 17 غرفة عمليات فرعية تتبع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمراقبة ومتابعة سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوزيع المستلزمات الوقائية على الطلاب والكواشف الحرارية على اللجان.

وتباينت آراء عدد من طالبات الثانوية العامة، في الدقهلية، حول سهولة وصعوبة امتحان الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي.

وخرجت الطالبات مؤكدات أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكن يحتاج لوقت طويل وتركيز قوي.

وكانت انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، تزامنا مع توافد الطلاب على 165 لجنة لأداء امتحان الكمياء لطلاب شعبتي العلمي علوم والرياضيات، ومادة الجغرافيا لطلاب شعبة الأدبي، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وحرصت الأجهزة الأمنية بمحيط اللجام على منع تواجد أولياء الأمور وتوفير الهدوء بمحيط اللجان بوضع حواجز حديدية تقلل مرور المارة بجوار المدارس.

وخضع الطلاب والطالبات للتعقيم الكامل، بالمرور من بوابة التعقيم الإلكنتروني والفحص بكاشف الحرارة على جميع الطالبات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
تغيب 320 طالبا عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية
تغيب 320 طالبا عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية
تغيب 320 طالبا عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية
تغيب 320 طالبا عن امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالدقهلية

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