تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بثنائية فى البريميرليج

حقق نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجه فوزا على أرضه أمام نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.





واستطاع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجه أن يشارك فى المباراة حتى الدقيقة 87 وتسجيل هدفي فريقه فى المباراة بالدقيقة 45 و 60 بينما شارك أحمد المحمدي فى المباراة كاملة.





وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى أستون فيلا الذي أهدر العديد من الفرص ليحقق ثلاث نقاط هامة تجعله فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 30 نقطة.





بينما توقف رصيد نادي كريستال بالاس عند النقطة 42 بالمركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.