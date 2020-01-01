تريزيجيه يسجل هدفين ويقود أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بثنائية فى البريميرليج

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:16 م
استون فيلا
استون فيلا
علي ماهر حلمي
حقق نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجه فوزا على أرضه أمام نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

واستطاع اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجه أن يشارك فى المباراة حتى الدقيقة 87 وتسجيل هدفي فريقه فى المباراة بالدقيقة 45 و 60 بينما شارك أحمد المحمدي فى المباراة كاملة.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل نادى أستون فيلا الذي أهدر العديد من الفرص ليحقق ثلاث نقاط هامة تجعله فى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 30 نقطة.

بينما توقف رصيد نادي كريستال بالاس عند النقطة 42 بالمركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 4 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

بوجود بابل والمثلوثي وبكري.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و 15 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 15 ساعة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

04:33 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام