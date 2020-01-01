بعد واقعة الطفلة ساندى.. 5 مواقف للسيسي الأب تخطف قلوب المصريين

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
سمر حسن
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، المرحلة الثالثة من مشروع مدينة الأسمرات، ويعتبر مشروع الأسمرات 3 بالمقطم، أكبر المشروعات حيث يضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، وتتكون الوحدات السكنية من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل وحدة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا.

استمع الرئيس خلال الجولة لشرح من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية بالأسمرات، لم تكن زيارة الرئيس اليوم لحضانة أطفال هي الأولى، فقد التقى الرئيس في مواقف عديدة بالاطفال وحرص علي منحهم الالعاب ومداعبتهم، تستعرض "الفجر" خمس مواقف للرئيس الأب.

1- الطفلة ساندي 
ألقى أحد الأطفال، أمام الرئيس السيسى، قصيدة في حب الوطن، "عشاقين ترابك يا مصر وكل شيء فيك، مهما الخسيس يجرحك أو حتى يأذيكي، نعيش نبوس القدم ونطوف حواليكي، دهه أنتي الأمل ضمانا بإيدكي، إزاي؟ وإزاي؟ نتخون عهدنا ونبيع أراضيك، دا احنا بنروحنا نفديكى"، وتفاعل الرئيس الرئيس مع الأطفال داخل الحضانة، ومنحهم عدد من الألعاب، ووقع عليها بإمضائه.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من هدايا، التي منحها لأطفال حى الأسمرات، وكتب الرئيس على غلاف أحد الهدايا، "ابنتى ساندى ربنا يحفظك"، مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من الأطفال بأحد الحضانات، وسألهم عن أسمائهم، وقال لأحد الأطفال مداعبا "مش تحلق شعرك كدا".

2- عيد الفطر 
يحرص الرئيس السيسي علي حضور احتفالات عيد الفطر مع أبناء شهداء الجيش والشرطة، وفي 5 يونيه 2019، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في احتفالية أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث وزع الرئيس الهدايا على الأطفال.

واصطحب الرئيس، أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة، ورحب الرئيس بالضيوف، قائلا:" أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وانتوا طيبين" حيث احتفل الرئيس مع أسر الشهداء بعيد الفطر المبارك بقاعة المنارة بعد أداء صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

3- الطفل مهند 
خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 ديسمبر 2019، بمركز المنارة، وتفقد الرئيس معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة واطلع على نشاط القوافل، شاهد معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

شارك الطفل مهند كمتحدث في أحد الجلسات، طالب الطفل مهند أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يتم تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس والجامعات، أجاب الرئيس السيسي، على طلب الطفل مهند، "يا مهند هتتعمل فورا".

4- الطفل زين 
احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسي طفل زين سيف، في مشهد عاطفى، تمكن زين من محاربة مرض السرطان والتغلب عليه، طلب الرئيس السيسي مصافحة "زين" على منصة منتدى شباب العالم، في ديسمبر 2019، واحتضنه وسط مشاعر أبوة.

قال الطفل زين سيف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى "أوجه الشكر إلى منتدى شباب العالم على الدعوة لحضور بصفتي أصغر متحدث مصري، وأنا متعاف من مرض السرطان 4 مرات لمدة 7 سنوات

وأضاف "الطفل المحارب" أنه تعلم خلال رحلة التعافي من مرض السرطان عدم الاستسلام والمثابرة الدائمة، حيث يعتبر المجتمع مرض السرطان كلمة رهيبة، ولكنها ليست دائما سلبية.

5- طفل التنمر 
تعرض الطفل السودانى جون منوت شول، لوقائع تنمر بسبب لون بشرته السمراء من جيرانه وزملائه بالمدرسة، حرص الرئيس بعد إثارة قضيته إعلاميا على اصطحابه بالجلسة الافتتاحية لمسرح شباب العالم، ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في ديسمبر 2019.

وشهدت جلسة مسرح شباب العالم، جلوس الطفل السودانى بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، وظهرت على منوت، علامات السعادة بعروض مسرح شباب العالم، والرضا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من تقديم الدعم له.

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