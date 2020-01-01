4 كتل نيابية تونسية تتفق على سحب الثقة من "الغنوشي"

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:09 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
الفجر
اتفقت الكتلة الديمقراطية التونسية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، اليوم الأحد، على البدء في الإجراءات لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي التونسي محمد عمار، إن الكتل النيابية شملت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب عدة خروقات للنظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس.

وأمس السبت، أفادت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن مفاوضات انطلقت، بين أكثر من كتلة برلمانية في تونس لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، الإخواني راشد الغنوشي.

ويأتي هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة من الغنوشي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان.

ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأسه الإخواني راشد الغنوشي وهو لا يمثل محل إجماع وطني في تونس، حسب العديد من المتابعين، وحسب ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي.




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