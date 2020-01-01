"بفستان قصير"..الراقصة جوهرة تشعل "إنستجرام

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شاركت الراقصة جوهرة، صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وظهرت وهي ترتدي فستان صيفي قصير،وشعر منسدل على كتفها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت جوهرة قائله: "صباح"، وتفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن إعجابهم بها من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "قلبي العسل"،"هاي جوهرة".



ونفى سابقا باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة،خبر ارتباطها من المطرب الشعبي عمر كمال.