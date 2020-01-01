بوجود بابل والمثلوثي وبكري.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم المقبل

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
علاء خليف

يواصل النادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية خلال فترة الإنتقالات الحالية، استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الكروي الجديد 2020 – 2021.


وأعلن مسئولو الزمالك في وقت سابق حسم 5 صفقات نارية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي منهم، آري بابل جناح أول أغسطس الأنجولي والذي وقع عقود انتقاله للفريق بشكل رسمي وسوف يحضر للقاهرة خلال الفترة المقبلة للإنضمام للفريق، بالإضافة لحمزة المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي، وعبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز، ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبين الآخرين حتي الآن.


ويعد الثلاثي حمزة المثلوثي وآري بابل وعبد الله بكري إضافة قوية لفريق الزمالك في الموسم المقبل، نظرًا لما يتمتع به اللاعبون الثلاثة من إمكانيات فنية وبدنية هائلة، وخبرات كبيرة تساعد الفريق الأبيض بالموسم الجديد.


الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قد يعتمد على خطة 4/2/3/1 للإستفادة من الثلاثي بكري وآري بابل والمثلوثي في تشكيل الفريق الأبيض الأساسي خلال الموسم المقبل.


ويمكن لـ"كارتيرون" اشراك آري بابل في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم ثان، بينما يلعب حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن وسيكون منافسا قوية لحازم إمام في هذا المركز، أما عبد الله بكري يلعب في قلب الدفاع ومشاركته اساسيا مع الفريق ستكون على حساب محمود الونش ومحمد عبد الغني.


ويتوقع أن يكون تشكيل الزمالك في وجود الثلاثي بكري وآري بابل والمثلوثي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – عبد الله بكري – حمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد

خط الوسط الهجومي: آري بابل – أشرف بنشرقي – أحمد زيزو

خط الهجوم: مصطفي محمد

 

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