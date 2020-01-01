لمدة 15 ساعة.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة غدًا

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:07 م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بيانا اليوم الأحد، أكدت فيه انقطاع المياه غدا الاثنين، عن مناطق " منشية البكرى – منطقة سراى القبة – منطقة طومان باى – شارع سنان – شارع العزيز بالله – شارع بن سندر – شارع نصوح – شارع ترعة الجبل ومتفرعاته"، لمدة  15 ساعة  اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف  ليل نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400مم بشارع جسر السويس.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 


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