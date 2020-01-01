"ارجوكي بيتي هيتخرب"..رانيا يوسف تفضح متحرش وتقبل اعتذاره

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مي مرسي
شاركت الفنانة رانيا يوسف،"اسكرين" لعدد من المتحرشين، من ضمن حملة "افضح متحرش"،وذلك من خلال تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت "اسكرين" لأحد الأشخاص أثناء اعتذاره لها، عقب فضحها له،وكتبت "يوسف" قائله: "مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحمله بدات تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقه".

وكان المتحرش بالفنانة رانيا يوسف، قد كتب لها معتذرا قائلا: "أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك،بس ارجوكي بيتي هيتخرب،انا اسف جدا لحضرتك ".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد قررت فضح المتحرشين من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حادث أحمد بسام زكي وسرد الفنانين لمواقف تعرضو لها.

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