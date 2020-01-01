صحيفة تشيد بالدور الإنساني للإمارات خلال أزمة كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأحد، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" منذ انطلاقها حتى الآن، وقدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: برز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين.

غيّرت وستغير أزمة "وباء كورونا" المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

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