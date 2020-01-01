"الجبير" يلتقي سفير جمهورية البوسنة لدى المملكة





التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة العربية السعودية سناهد بريستريتش.





وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.



