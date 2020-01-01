"الجبير" يلتقي سفير جمهورية البوسنة لدى المملكة

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض، سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى المملكة العربية السعودية سناهد بريستريتش.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

*عادل الجبير
(1 فبراير 1962 / 26 شعبان 1381هـ) هو سياسي ودبلوماسي سعودي وهو خامس وزير للخارجية السعودية ابتداءً من 29 أبريل 2015 / 10 رجب 1436 هـ حتى 27 ديسمبر 2018، ووزير الدولة للشؤون الخارجية  وعضو في مجلس الوزراء ابتداءً من 2018

وفي أولى سنوات انخراطه في العملية السياسية، تقلد عادل الجبير العديد من المناصب السياسية والحكومية؛ حيث كان مساعدًا في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، ثم ناطقًا بلسان سفارة المملكة العربية السعودية، ثم عضوًا في الوفد السعودي في الامم المتحدة، ثم رئيسًا لإدارة المكتب الإعلامي في سفارة المملكة العربية السعودية، ومستشارًا خاصًا لشؤون السياسة الخارجية في ديوان ولي العهد آنذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في آن واحد، ثم مستشارًا في الديوان الملكي السعودي، ثم سفيرًا للمملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة وذلك في الفترة من 29 يناير 2007 / 11 محرم 1428 هـ إلى 21 أكتوبر 2015 / 8 محرم 1437 هـ، ثم أصبح وزيرًا للخارجية السعودية.

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سفير جمهورية البوسنة المملكة السعودية الجبير

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