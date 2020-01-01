أسطورة ليفربول: كلوب سر تطور صلاح وماني الكبير

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج جيمي كاراجر أسطورة دفاع ليفربول الإنجليزي،  بتصريحات جديدة أكد فيها أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز هو السبب الأساسي فيما وصل له الفريق.

 

ونجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل نهايته بـ 7 جولات، ليتوج باللقب لأول مرة منذ 30 عامًا من الغياب.

 

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "يورجن كلوب هو السبب فيما وصل له الفريق، له الفضل الكبير على كل من في النادي".

 

وتابع: "لقد كان هو السبب في شراء اللاعبين وتطويرهم، 90% فيما حدث كان بفضله، لقد كنت مقتنع بمقولة أحد المدربين السابقين، أنه إذا وصلت لـ 50% من أهداف في الصفقات، ربما تكون قمت بعمل جيد".

 

وواصل كاراجر: "أنظروا إلى ماني ومحمد صلاح، النجمان البارزان في الفريق، لقد كان ماني في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وكان الناس ينظرون له وربما لم يكونوا متأكدين من جودته".

 

وواصل "محمد صلاح كان في تشيلسي، ولم ينجح معهم، وربما اعتقد بعض الناس أنه لم يكن جيدًا بما يكفي للعب مع ليفربول وقيادة هجوم الفريق".

 

واختتم: "الآن ليفربول لديه نجمان أوروبا هما الأفضل في أوروبا سويًا، كل عام ينافسان على الجوائز الفردية".

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