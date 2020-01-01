تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:54 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين إثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.. لجلسة 26 يوليو الجاري لمرافعة الدفاع.

والمتهمان هما كل من: محسن عبد الفتاح عزام  وعماد ربيع السيد محمد كفافي، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي. 

وكانت قد أصدرت ذات الهيئة حكمها علي 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بأحام بالسجن المشدد بعد ان كان صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرووف نجم، واشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيي عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم.

ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كلا من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم والصادر ضدهم الحكم السابق هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن 

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب 

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل 

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة كفر حكيم كرداسة حرق كنيسة بوابة الفجر المتهمون

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 15 ساعة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ضم 3 متهمين جدد لقضية "حرق كنيسة كفر حكيم"

بدء مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 9 متهمين بـ "حرق كنيسة"

اليوم.. المحكمة تستمع لدفاع المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

الدفاع في قضية حرق كنيسة كفر حكيم: "كلام الشهود متناقض"

الدفاع بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": التحريات مبنية على مقاطع اليوتيوب والتلفزيون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

04:21 م

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

04:33 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام