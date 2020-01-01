اشتعال النيران في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب إيران

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
وكالات
اشتعلت النيران في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب غربي إيران، اليوم الأحد، وفق وسائل إعلام محلية.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق أو حجم الخسائر المادية والبشرية.


ويأتي الحريق بعد أيام من إعلان الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لأول مرة عن وقوع "حادث" داخل منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان (وسط).

واعتبر مسؤولون أمنيون سابقون أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية داخل إيران تؤشر على انهيار أمني لدى الأخيرة. 

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، عن بهروز كمالوندي الناطق باسم المنظمة، أن الحادث وقع في أحد مستودعات المنطقة المفتوحة بمنشأة نطنز النووية.

وذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، نقلا عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين سابقين أن تلك المنشآت النووية الإيرانية تدار بواسطة مليشيات الحرس الثوري.

وأوردت المحطة الإخبارية في تقرير لها أن المنشآت الإيرانية تعرضت لـ 7 عمليات مدمرة خلال الأسبوعين الماضيين، آخرها انفجار وقع في منشأة "نطنز" النووية.

وأشار التقرير، حسبما نقل عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى أن الأعوام الأخيرة ظهرت خلالها مؤشرات على وجود فجوات في الطبقات الأمنية الإيرانية على الرغم من تمكن الحرس الثوري من مواجهة محاولات اختراق تمت من جانب واشنطن وتل أبيب بين سنوات 2011 إلى 2014.

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