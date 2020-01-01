عرض أوروبي وآخر خليجي لإدواردو نجم الهلال السعودي

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية أن نجم الهلال السعودي كارلوس إدواردو  مقدم له عرضين أحدهما أوروبي والآخر خليجي للرحيل عن فريقه في الموسم المقبل.

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" السعودية أن اللاعب تلقى العرضين من وكيل أعماله ولكن اللاعب لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن مستقبله، ولم تعلن الصحيفة عن اسم الناديين اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات الهلال مع اللاعب لتجديد تعاقده توقفت منذ فترة بسبب طلباته المادية العالية، وأضافت الصحيفة أن اللاعب مازال الخيار الأول للفريق في حال تخفيض طلباته المادية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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