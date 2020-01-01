استاذ صحة البيئة تحذر من خطورة وضع الخضروات بالثلاجة لفترات طويلة

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:55 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
أكدت الدكتورة أمل سعد الدين، أستاذ صحة البيئة، أن الغذاء هام جدًا ولا بد أن لا يكون ملوثًا خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت "أمل سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاحد، أن الأسماك من المواد الغذائية التي بها عناصر هامة للصحة وهامة جدًا في التغذية، ومن المهم توافر بعض المواصفات فيها أثناء الشراء، مشيرة إلى ان الأسماك حساسة جدًا لأي ملوثات، وطريقة حفظها هامة جدًا.

وناشدت أستاذ صحة البيئة، المواطنين بالتأكد من وضع الأسماك بأحواض بها ثلج، والتأكد من لون الخياشيم بها أن تكون لونها بمبي، وألا يكون بها رائحة كريهة، وعند الضغط عليها لا يترك الأصبع علامة بالسمك، والتأكد من أن القشر متماسك لا يسقط بسهولة.

وحذرت من وضع الخضروات داخل الثلاجة لفترات طويلة، مؤكدة أن الفطريات التي تنمو على الخضروات والفاكهة تفرز بعض انواع السموم التي قد تسبب الفشل الكلوي والكبدي، وقد يصل لمرحلة السرطانات حال تناول كميات كبيرة منه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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