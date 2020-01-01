التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وتوتنهام
الأحد 12/يوليه/2020 - 04:42 م
مصطفى صابر
أعلن كلا من مورينيو وأرتيتا تشكيلة فريهم في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وآرسنال في اللقاء الذي سيقام على ملعب " توتنهام هوتسبر ".
وجاءت تشكيلة توتنهام كالتالي :
في حراسة المرمى : هوجو لويس
في خط الدفاع: سيرجي أوريري ، يان فيرتونجن ، توبي ألديرفيلد وبن دافيس.
في خط الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو و جيوفاني لو سيلسو.
في خط الهجوم: ستيفين بيرجوين ، إيريك لاميلا وهاري كين.
بينما جاءت تشكيلة آرسنال كالتالي :
في حراسة المرمى : مارتينيز.
في خط الدفاع : شكوردان موستافي، دافيد لويز وسياد كولاسيناك.
في خط الوسط : جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيليرين وتيرني.
في خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج وساكا.