التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وتوتنهام

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:42 م
آرسنال وتوتنهام
آرسنال وتوتنهام
مصطفى صابر
أعلن كلا من مورينيو وأرتيتا تشكيلة فريهم في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وآرسنال في اللقاء الذي سيقام على ملعب " توتنهام هوتسبر ".

وجاءت تشكيلة توتنهام كالتالي : 

في حراسة المرمى : هوجو لويس

في خط الدفاع: سيرجي أوريري ، يان فيرتونجن ، توبي ألديرفيلد وبن دافيس.

في خط الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو و جيوفاني لو سيلسو.

في خط الهجوم: ستيفين بيرجوين ، إيريك لاميلا وهاري كين.

بينما جاءت تشكيلة آرسنال كالتالي : 

في حراسة المرمى : مارتينيز.

في خط الدفاع : شكوردان موستافي، دافيد لويز وسياد كولاسيناك.

في خط الوسط : جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيليرين وتيرني.

في خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج وساكا.

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