التشكيل الرسمي لقمة آرسنال وتوتنهام

أعلن كلا من مورينيو وأرتيتا تشكيلة فريهم في قمة الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي بين توتنهام وآرسنال في اللقاء الذي سيقام على ملعب " توتنهام هوتسبر ".





وجاءت تشكيلة توتنهام كالتالي :





في حراسة المرمى : هوجو لويس





في خط الدفاع: سيرجي أوريري ، يان فيرتونجن ، توبي ألديرفيلد وبن دافيس.





في خط الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو و جيوفاني لو سيلسو.





في خط الهجوم: ستيفين بيرجوين ، إيريك لاميلا وهاري كين.





بينما جاءت تشكيلة آرسنال كالتالي :





في حراسة المرمى : مارتينيز.





في خط الدفاع : شكوردان موستافي، دافيد لويز وسياد كولاسيناك.





في خط الوسط : جرانيت تشاكا، داني سيبايوس، هيكتور بيليرين وتيرني.





في خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيير أوباميانج وساكا.