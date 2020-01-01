تظاهرة في بغداد للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة

هذا وقتل مدنيان، وجرح العشرات خلال مظاهرات قرب العاصمة العراقية، لقيت قمعا من القوات الأمنية التي أطلقت النار على متظاهري رفحاء، على طريق كربلاء-بغداد.





وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، الذين كانوا يحاولون منذ الصباح الدخول إلى بغداد، بغرض الاحتجاج في المنطقة الخضراء تنديدا بقطع رواتبهم.





وقال المتحدث باسم متظاهري رفحاء، الشيخ عامر شعلان لمواقع محلية، إنهم حصلوا على رخصة مسبقة للتظاهر في بغداد.



