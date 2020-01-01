إصابة زوجة ابن أميتاب باتشان وابنته بكورونا

Advertisements

أظهرت نتائج التحاليل، إصابة زوجة ابن أميتاب باتشان وهي النجمة إيشواريا راي وابنتها،وذلك عقب إصابة زوجها نجل "باتشان" إيهيشيك بسبب مخالطته لأبيه الذي أظهرت نتائج التحاليل إصابته.



وأعلنت أميتاب باتشان عن إصابته بكورونا، وأنه سيتم إجراء مسحات لكل من خالطه خلال الفترة الماضية،للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.



وظهرت نتائج مسحة إيهيشيك، إصابته بكورونا، وذلك بسبب مخالطته لوالده في الفترة الماضية، وتم نقله هو ووالده إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

