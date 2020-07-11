شاهد.. هالاند يدخل في مشاجرة مع الشرطة النرويجية (فيديو)

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

تدوالت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يظهر فيه النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وهو يتم طرده من ملهى ليلي في بلاده.


وظهر النجم النرويجي الشاب غاضب جداً وهو يخرج من الملهى الليلي وكان هناك نقاش حاد بينه وبين رجال الشرطة النرويجية.


ويقضي هالاند إجازته في النرويج وذلك بعد إنتهاء منافسات الدوري الألماني علماً بأن النجم النرويجي قدم مستوى جيد للغاية مع دورتموند منذ مجيئه للفريق في يناير.


وكان بروسيا دورتموند خسر بنتيجة كبيرة على يد مضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري الألماني.


وبهذه النتيجة تجمد رصيد دورتموند عند 69 نقطة خلف بايرن ميونخ بطل البوندزليجا في الموسم المنصرم برصيد 82 نقطة. وكان بروسيا دورتموند قد ضمن المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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