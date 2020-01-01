عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

يواجه النادي الأهلي صعوبة كبيرة لحسم صفقة واحد من نجوم منتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب المارد الأحمر بشدة في ضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع في الفريق.

وكان إنبي في بداية الأمر رافض لفكرة بيع أسامة جلال بشكل نهائي في الصيف ولكن بمرور الوقت غير النادي موقفه وأكد أنه لا يمانع في بيع اللاعب ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

وطلب نادي إنبي الحصول على مبلغ 25 مليون جنية للموافقة على بيع أسامة جلال في نهاية الموسم الجاري وهو ما يعتبره النادي الأهلي مبلغ ضخم جدا.

كما يواجه الأهلي صعوبة أخرى لحسم صفقة أسامة جلال وهو دخول نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي في المنافسة على ضم اللاعب ولكن حتى الآن إنبي غير موافق على العرض المقدم من هذا النادي.