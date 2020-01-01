عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر

عقبة جديدة أمام الأهلي لحسم صفقة نجم منتخب مصر
الأحد 12/يوليه/2020 - 04:33 م
حسام مجدي
يواجه النادي الأهلي
صعوبة كبيرة لحسم صفقة واحد من نجوم منتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية
القادمة.
ويرغب المارد الأحمر
بشدة في ضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف المقبل لتدعيم
خط الدفاع في الفريق.
وكان إنبي في
بداية الأمر رافض لفكرة بيع أسامة جلال بشكل نهائي في الصيف ولكن بمرور الوقت غير
النادي موقفه وأكد أنه لا يمانع في بيع اللاعب ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.
وطلب نادي إنبي
الحصول على مبلغ 25 مليون جنية للموافقة على بيع أسامة جلال في نهاية الموسم الجاري
وهو ما يعتبره النادي الأهلي مبلغ ضخم جدا.
كما يواجه الأهلي
صعوبة أخرى لحسم صفقة أسامة جلال وهو دخول نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي في المنافسة
على ضم اللاعب ولكن حتى الآن إنبي غير موافق على العرض المقدم من هذا النادي.