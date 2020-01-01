ممثل فيلم الجزيرة محمد شريف حسن يعود إلي الأضوء مرة أخري

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يستعد الفنان الصاعد محمد شريف حسن، للمشاركة في فيلم "صابر وراضي"، مع النجم أحمد آدم، وسمية الخشاب قبل اعتذارها عن الفيلم واختيار رزان المغربي بدلا منها.

وظهر الفنان الصاعد محمد شريف حسن، في فيلم "الجزيرة"،وتجسيده دور علي إبن منصور الحفني، مع النجم أحمد السقا وعقب ذلك في عدد من الأعمال منها "عندليب الدقي" و"أمير البحار".

وشارك "شريف حسن" في عدد من المسرحيات، وذكر محمد شريف حسن أن التصوير متوقف في فيلم "صابر وراضي"، بسبب فيروس كورونا المستجد وأيضا لإختيار باقي المشاركين في العمل.


فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.

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